V Severním Irsku uzavřel sňatek první stejnopohlavní pár. Teprve včera v zemi vstoupila v platnost legislativa, která homosexuální sňatky umožňuje. „Neočekávaly jsme, že budeme první pár, je to náhoda,“ uvedly ženy. (AFP)

'A landmark moment for equality': A Belfast couple makes history by becoming the first same-sex couple to get married in Northern Ireland. @AFP was at the hotel ceremony in Carrickfergushttps://t.co/nJdEB4FhO5 pic.twitter.com/JLhKC9hZgC

