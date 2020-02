Co najdete ve středečním tištěném vydání Deníku N?

– ANO chce za ombudsmana Stanislava Křečka

– Deník N pátral po původu fotografií pouličního násilí, které šířil Tomio Okamura na svém Facebooku

– Z kabiny nesmím, jídla je dost, popisuje pasažér z lodi Diamond Princess

– Reportáž z Úpice, maloměsta, které dostal na kolena obchod s chudobou

– Čeští ajťáci vstoupili do služeb včelí královny

– Jak to bylo s Muzeem paměti XX. století? Rozhádalo se dřív, než vzniklo