S odvoláním na své zdroje o tom dnes informuje japonská agentura Kjódó.

Loď kotví v přístavu Jokohama jižně od Tokia a japonská vláda na ni uvalila karanténu, poté co z ní v Hongkongu vystoupil jeden pasažér, u nějž se později potvrdila infekce koronavirem 2019-nCoV.

Na palubě lodi se nachází zhruba 3600 lidí: 2666 cestujících, zbytek tvoří posádka. Asi čtyři pětiny pasažérů přitom tvoří lidé nad 60 let, z toho 215 osmdesátníků a jedenáct devadesátníků. V karanténě by měli být až do 19. února.

A právě v tom tkví problém. Cestující na přeplněné lodi trpí obrovským stresem, který zhoršuje také jejich fyzické zdraví, což je u starších lidí nebo lidí s chronickými chorobami obzvlášť nebezpečné. Navíc se na palubu nedaří dostat všechny léky, které nemocní pasažéři nutně potřebují.

Proto se vláda rozhodla, že část pasažérů pustí na pevninu, píše Kjódó. Jsou totiž v ohrožení života a mnohem náchylnější k případné nákaze.