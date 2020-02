Ve Francii se však podle místních úřadů nákaza dále nešíří.

Infikovaný britský občan nedávno cestoval pracovně do Singapuru a poté se zpět do Británie. Na cestě domů se nicméně na čtyři dny zastavil ve francouzském horském středisku Contamines-Montjoie a tam se následně nákaza potvrdila u další pětice Britů. Oznámil to dnes vrchní zdravotnický činitel v zemi Chris Whitty.

V této vesnici nedaleko Mont Blancu se poté shromáždily desítky místních obyvatel, aby podstoupily testy na nákazu novým koronavirem. Francouzské úřady dnes uvedly, že u všech 61 testovaných lidí vyšly zkoušky negativní a onemocnění se tak zjevně nešíří dál. Pět nakažených Britů přitom není v ohrožení života.

Britská vláda v souvislosti se šířením nákazy označila virus za vážnou a okamžitou hrozbu pro veřejné zdraví, což jí dává nové pravomoci, například izolovat ty, u kterých existuje podezření na nákazu. Celou provincii Chu-pej, odkud se koronavirus šíří, označila vláda za „infekční zónu“.

Počet úmrtí způsobených novým typem koronaviru vzrostl na 908, oznámila dnes čínská Národní zdravotnická komise. Počet infikovaných v pevninské Číně už dosáhl 40.171 poté, co místní úřady v neděli evidovaly 3062 nových potvrzených případů. Nákaza se v menší míře dosud rozšířila do dalších téměř tří desítek zemí, úmrtí mimo pevninskou Čínu ale potvrdily zatím jen Filipíny a Hongkong. (ČTK)