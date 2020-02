Eurokomisařka Věra Jourová by se stala Vladimirem Putinem, kdyby si mohla vyměnit místo s libovolným politikem na jeden den. Během něj by darovala Krym zpět Ukrajině. (ALDE)

Who would European Commission Vice-President @VeraJourova switch places with for a day? And why does she dream of being reborn into her cat? 🐈

Find out in the latest episode of our ‘Face to Face’ series 👇 #mustsee pic.twitter.com/SFkZcsbw7c

— ALDE Party (@ALDEParty) February 10, 2020