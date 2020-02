Chilské vojenské letadlo se 38 lidmi na palubě zmizelo z radarů, úřady předpokládají, že havarovalo. Letoun C-130 Hercules startoval z jihu Chile, mířil na základnu v Antarktidě. (AFP)

#UPDATE A Chilean C-130 Hercules military plane with 38 people aboard has gone missing after it took off from the country's south for a base in Antarctica and is presumed to have crashed, authorities say https://t.co/3WqKu8tdbl pic.twitter.com/O6k8w9W8lA

— AFP news agency (@AFP) December 10, 2019