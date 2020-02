Automobilka Audi v rámci emisního skandálu Dieselgate ničila podle Business Insideru tisíce dokumentů. Stalo se to už na podzim 2015 poté, co se provalily problémy mateřského koncernu Volkswagen. Business Insider to tvrdí s odvoláním na důvěrný dokument americké advokátní kanceláře Jones Day, která skandál interně prošetřovala.