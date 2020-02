Kamera zachytila komplikované přistání letadla na letišti v britském Birminghamu. Bouře Sabine, kterou Britové nazývají Ciara, způsobila na ostrovech také rozsáhlé záplavy. (Weather/Meteo world)

Well this plane was struggling to land at Birmingham, airport, UK this afternoon 9th February during the severe gales from #stormCiara Video via @ColeraineMeteo thank you!! #Ciara #ukweather pic.twitter.com/3HBaIfEVwo

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 9, 2020