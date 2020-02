Jen 16 procent českých dětí uvedlo, že s nimi rodiče probírají, co dělají, když jsou online. Je to nejméně z 19 evropských zemí, které se zúčastnily velkého výzkumu EU Kids Online Report 2020. „Je to jedna z nejhorších zpráv tohoto výzkumu,“ říká David Šmahel, koordinátor za Česko.