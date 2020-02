„Dnes jsem prošel zklamáním. Toto dnes správní rada muzea odmítla přijmout: ‚Sbírka vzpomínek pamětníků Post Bellum – Paměť národa je pro Muzeum paměti 20. století využitelná a přístup k datům v této sbírce shromážděným je pro Muzeum žádoucí‘,“ napsal Kroupa na svém facebookovém profilu.

„Stalo se to pro mne poslední kapkou. Muzeum nepřijetím tohoto usnesení dalo najevo nezájem o Paměť národa. Je to pro mne zraňující a nesrozumitelné. Jsem si jistý, že nerozhodoval prostý fakt, jestli muzeum potřebuje či nepotřebuje příběhy z Paměti národa, třeba celoživotní svědectví Františka Fajtla, Františka Peřiny, Tomáše Sedláčka, Jiřího Stránského a tisíců dalších, ale vstoupila do toho politická taktika, intriky, obviňování,“ dodal Kroupa.