U ústřední nemocnice ve Wu-chanu i v Hongkongu se lidé poklonili památce zesnulého lékaře Li Wen-lianga. „Věřím, že ve zdravé společnosti musí znít víc než jen jeden hlas. Pravda je důležitější než zákon,“ řekl whistleblower Li před smrtí.

“Farewell Li Wenliang” (the doctor who first raised the alarm about the Wuhan Coronavirus)- written on a snowbank in China 🥺#actsofresistance https://t.co/HQl5diPMGR

