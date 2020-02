Sedm Rusů bylo odsouzeno privolžským soudem k vysokým trestům odnětí svobody od 6 do 18 let. Skupina mladých mužů byla obviněna z vytvoření teroristické skupiny „Síť“ s cílem uskutečnit státní převrat.

Soudní síň byla zaplněna do posledního místa. Po vynesení rozsudku lidé začali skandovat: „Svobodu politickým vězňům.“

Všech sedm odsouzených bylo aktivisty antifašistickýh hnutí. Podle FSB ovšem připravovali sérii teroristických útoků, a to s použitím střelných zbraní. Tři odsouzení se navíc měli provinit obchodováním s drogami.

Ruská tajná služba měla odhalit řadu buněk „Sítě“ v Moskvě, Petrohradě, Penzenské oblasti a dalších regionech. Tyto bojové oddíly se údajně připravovaly na útoky na vojenské základny, policejní stanice a kanceláře vládní strany Jednotné Rusko.

Podle nezávislých ruských novinářů neexistují žádné přímé důkazy o tom, že skupina „Síť“ vůbec existovala a něco, co by se podobalo násilnému státnímu převratu, plánovala. Obvinění tvrdí, že název vymysleli vyšetřovatelé FSB. Mladíci se mezi sebou do zahájení trestního stíhání vůbec neznali. Společné měli pouze levicové ideje, vegetariánství a lásku k přírodě. A také všichni hráli aktivně strikeball – ruská verze hry airsoft. Podle FSB byla právě tato záliba krytím pro přípravu na ozbrojené útoky.

Všichni obvinění tvrdí, že se přiznali až po krutém mučení, včetně týrání pomocí elektrického proudu. Jejich právníci poukazují na to, že se vyšetřovatelům nepodařilo dokázat, kdy, kde a jak měly být útoky provedeny. Teroristická skupina měla vzniknout už v roce 2013. (MBK)