Bouře Ciara dál komplikuje dopravu na britských ostrovech. Boeing 777 společnosti British Airways v bouři dvakrát přerušil přistání na letišti Heathrow, načež se jeho posádka rozhodla přistát v německém Frankfurtu. (Express)

British Airways 777 makes touch and go landing at London Heathrow during storm Ciara (Video: BigJetTV). pic.twitter.com/OFPDkqMeCN

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) February 9, 2020