Do Sněmovny by se v lednu podle agentury Kantar CZ dostalo všech devět nynějších sněmovních stran. Od minulého průzkumu v loňském listopadu posílilo vedoucí ANO a zejména Piráti , kteří se vrátili na druhou příčku před ODS.

Mírně si polepšily i SPD a KSČM, těsně nad pětiprocentní hranicí byly TOP 09, ČSSD, KDU-ČSL a STAN. Volební model dnes zveřejnila Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce.

Hnutí Trikolóra, které by v listopadu podle agentury překonalo pětiprocentní hranici pro vstup do dolní komory parlamentu, v lednu získalo jen 2,5 procenta hlasů.

Propad o čtyři procentní body vysvětlil analytik agentury Pavel Ranocha tím, že hnutí má jen 20 až 25 procent skalních voličů, zatímco u ostatních stran a hnutí je to v průměru dvojnásobek. Na výsledku modelu se podle sociologů podepsal růst důchodů i zdražování.

ANO by v minulém měsíci podle Kantar CZ volilo 30 procent lidí, což je v porovnání s listopadem nárůst o 1,5 procentního bodu.

Piráti, kteří si do čela v lednu znovu zvolili Ivana Bartoše, si polepšili o tři procentní body na 16,5 procenta. ODS, která si ve vedení v lednu ponechala Petra Fialu, klesla o dva procentní body na 12,5 procenta.

SPD by volilo 7,5 procenta lidí (nárůst o jeden procentní bod), KSČM 6,5 procenta (nárůst o 1,5 procentního bodu) a TOP 09 by získala 5,5 procenta, stejně jako v listopadu.

Pětiprocentního zisku by shodně dosáhli sociální demokraté (pokles o jeden procentní bod), Starostové (pokles o 1,5 procentního bodu) a lidovci (nárůst o půl procentního bodu), kteří si do svého čela po odchodu Marka Výborného vybrali koncem ledna Mariana Jurečku.

Hnutí ANO by podle modelu agentury získalo v lednu až 83 poslanců, Piráti 37 a ODS 33. Další sněmovní strany by mohly mít po osmi až 12 poslancích. Nejnižší pravděpodobnost zvolení do dolní komory měla KDU-ČSL, které proto model nepřisoudil žádný mandát, dodala agentura.

Průzkum se uskutečnil od 13. do 31. ledna mezi 1200 respondenty. Statistická chyba volebního modelu se podle agentury v lednové vlně měření pohybovala v rozmezí plus minus 0,9 až tři procentní body. (ČTK)