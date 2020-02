Bývalá bezdomovkyně postavila v americkém městě Cleveland pro lidi bez domova zvláštní plot, na který mohou ostatní pověsit tašky se základními potřebami. „Byly doby, kdy pro mě rukavice nebo ponožky znamenaly tolik,“ vzpomíná Holly Jacksonová. (Washington Post)

After a woman’s bout with homelessness, she set up pop-up walls to share kindness and the basic necessities with others in need https://t.co/xsqrMVBmVz

— The Washington Post (@washingtonpost) February 9, 2020