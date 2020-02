„Další fake news. Bylo to samozřejmě upravené ve Photoshopu. Cokoliv, aby mě ponížili!“ reagoval prezident Trump na nelichotivý snímek, který ho zachycuje před Bílým domem. Další fotografie agentury Getty ale potvrdily, že záběry upravené nebyly. (Getty)

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020