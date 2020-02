Policie ho nakonec dopadla a zastřelila uvnitř obchodního centra, kde voják Jakrapanth Thomma útočil.

Podle dosavadních zjištění předcházel jeho masovému útoku spor o peníze. Voják s hodností seržant major nejdřív zastřelil dva lidi přímo na vojenské základně, odkud odjel do oblíbeného nákupního centra Terminal 21 Korat poblíž letiště.

„Doufám, že se už nikdy nic takového nestane,“ řekl thajský premiér Prayuth Chan-ocha poté, co navštívil zraněné v nemocnicích. Vyloučil, že by někteří lidé zemřeli během přestřelky střelou policie. „Ověřil jsem si to, ale nestalo se to.“ (AP News)