Čínští turisté jsou v ruské Sverdlovské oblasti sváženi do sanatoria, kde budou příštích 14 dní v karanténě. Někteří místní obyvatelé proti tomu protestují. Od víkendu už nelétají do ruského Jekatěrinburku žádná letadla z Číny.

Rusové, kteří se z Číny v poslední době vrátili, mají „domácí vězení“ a denně jsou vyšetřováni lékařem. Jde o zhruba 400 osob. Čínští turisté, kteří přiletěli posledním letadlem v sobotu, byli odvezeni do sanatoria Bodrosť, které bylo dočasně přeměněno na izolaci.

O tom, že zde budou následující dny drženi bez jakéhokoliv kontaktu s vnějším světem, zjistili, až když byli na místě určení. V sanatoriu jsou zavřeni i ti turisté, kteří chtěli v Jekatěrinburku pouze přesednou na jiné letadlo. To už jim nebylo umožněno. Celkem jde zatím o 58 osob.

Rusové, kteří byli ubytováni v sanatoriu, dostali na opuštění pokojů pouze hodinu. „Objednejte si taxi a rychle odsud odjeďte,“ popisuje instruktáž ze strany personálu jedna z klientek, která za osmnáctidenní léčebný pobyt zaplatila 25 600 rublů.

V uvolněných pokojích byli ihned ubytování Číňané. Z rozhodnutí jekatěrinburkských úřadů zde budou muset zůstat nejméně dva týdny, pokud u nich ovšem nebude zjištěn koronavirus. Podle ujištění úřadů nebudou autobusy, které byly použity k odvozu Číňanů, použity v běžné dopravě.

Rusko patří mezi nejoblíbenější destinace pro čínské cestovatele. Jen za loňský rok navštívilo Ruskou federaci 1,3 milionu čínských turistů v rámci organizovaných zájezdů, což je přes 30 procent všech turistů.

Kromě účastníků turistických zájezdů ale přijede do Ruska přibližně ještě jednou tolik návštěvníků. Většina z nich se několik dní zdrží v Moskvě nebo v Petrohradě. Podle Asociace turistických operátorů jen za první tři týdny ledna 2020 přijelo do Moskvy a Petrohradu přes 18 tisíc cestovatelů z Číny v rámci organizovaného zájezdu.

V ruské metropoli je i v tuto chvíli velký počet Číňanů, kteří bydlí v řadě hotelů. Od nynějška do nich denně přichází zdravotní hlídka složená z lékaře a sestry – jeden doktor vyšetří za 24 hodin 90 Číňanů. Pro případné pacienty, kteří budou muset do karantény, se připravuje rehabilitační centrum Caricyno, kde by mohli být izolováni ti, u koho bude zjištěn koronavirus. (е1)