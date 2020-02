Osmnáct měsíců by mohla trvat částečná paralýza stavebního řízení po přijetí nového stavebního zákona. Vyplývá to z analýzy ministerstva vnitra, kterou má Deník N k dispozici. Podle analytiků by ztráta z paralýzy mohla být 204 miliard korun, což dělá 3,5% HDP.