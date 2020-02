Ministerstvo kultury poslalo do připomínkového řízení návrh na výstavbu nové budovy Národní knihovny. K materiálu, který zatím slouží jen jako ideový záměr, poslal připomínku pouze resort financí. Chybí mu zpracovaná finanční analýza.

„Ta být logicky nemůže, když jde zatím o záměr. A nemáme ani pozemek, ten bude řešit magistrát. Je to jen záměr,“ řekla Deníku N mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová. Podle ní se bude resort nyní s ministerstvem financí bavit o vypořádání připomínek, poté by měl materiál zamířit do vlády.

Nová budova Národní knihovny je zahrnuta i v Národním investičním plánu 2020 až 2050, který vypracovala vláda Andreje Babiše (ANO). Nová budova knihovny se má zaměřit na práci s moderními fondy, záměr nese název Národní knihovna pro 21. století. Ministerstvo si zejména slibuje, že poskytování služeb se přiblíží evropským národním knihovnám.

Samotná nová budova by měla čtenáře mimo jiné obsluhovat pomocí robotu a dopravníku, od čehož si resort slibuje rychlost.

„Kapacita depozitářů nové budovy by byla plánovaná vzhledem k počtu ročních přírůstků (v roce 2018 cca 90 tisíc svazků) tak, aby byla potřeba Národní knihovny ČR saturována na dalších 50 až 100 let,“ stojí v dokumentech k připomínkovému řízení, které má Deník N k dispozici.

Ministerstvo plánuje, že po dokončení rekonstrukce Klementina bude kromě uložení fondů sloužit i jako centrum společenských aktivit. Prostory by také měly být zpřístupněné veřejnosti. Kapacita Klementina by měla být až 1,5 milionu svazků. O jeho rekonstrukci si můžete přečíst zde.