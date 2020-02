Hejtman Bernard na Václavském náměstí rozbíjel hrnky s Hitlerem

„Je to popření památky šesti miliónů zavražděných Židů,“ volal do megafonu hejtman i poté, co ho policie upozornila, že svým chováním porušuje zákon. „A prodejem hrníčků s Hitlerem vydavatelství Naše vojsko zákon neporušuje?“ Reagoval Bernard na policisty, kteří ho nechali celou akci dokončit.

Hejtman požaduje okamžité zastavení prodeje předmětů s nacistickou symbolikou, v opačném případě se obrátí na policii, aby tomuto porušování zákona (propagace nacismu a fašismu) učinila přítrž. Pokud ani poté policie nebude konat, vyzve k nápravě situace poslance parlamentu.