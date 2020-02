Český hokejový útočník Dominik Kubalík podpořil dvěma góly výhru svého Chicaga nad Ottawou 3:2 po prodloužení. Kubalík se prosadil v pátém zápase v řadě a vede tabulku střelců mezi nováčky NHL s 18 zásahy. (NHL)

What we've got here is a Kubalik Streak‼️

Watch live on the #MyTeams App: https://t.co/mfQ1ZBTGTC pic.twitter.com/ufbfvfbqXv

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) January 15, 2020