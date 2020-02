Londýn oslavil 68. výročí nástupu britské královny Alžběty II. na trůn salvou z děl. Ona sama den strávila na svém venkovském sídle Sandringham.

Today marked the 68th anniversary of HM The Queen's accession to the throne. Around the country the British Army aided the commemoration with gun salutes, helping the day to go off with a bang 💥@RoyalFamily @KingsTroopRHA pic.twitter.com/6EhANS3MUe

— British Army (@BritishArmy) February 6, 2020