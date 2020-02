V mateřských školách, dětských skupinách v Česku chybí zhruba 20 000 míst pro děti do tří let. Péči v zařízeních se tak nedaří zajistit třem z deseti děvčat a chlapců v tomto věku, pro které by ji rodiče potřebovali.

Vyplývá to z nové analýzy dostupnosti péče o předškolní děti, kterou připravilo a zveřejnilo ministerstvo práce.

Místo ve školkách zaručuje zákon dětem od tří let. Norma původně počítala s tím, že by od letoška měly nárok na školku už dvouleté děti, poslanci to ale zrušili. Nedostatečnou kapacitu mateřinek doplňují dětské skupiny. Do nich podle analýzy na konci roku 2018 chodilo asi 11.000 chlapců a děvčat do tří let, do školek pak asi 35.000 a 4000 byly v mikrojeslích. (MPSV, zdroj PDF)