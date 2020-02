Dvě třetiny Čechů cestují do zahraničí bez vhodného očkování proti rizikovým chorobám v cílových zemích. Možnost konzultace u lékaře před výjezdem do ciziny pak nevyužívají asi tři pětiny lidí.

Vyplývá to ze studie Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

Autoři studie zpracovali odpovědi 934 pacientů z let 2009 až 2018. Nejčastěji šlo o Čechy, kteří přicestovali z jihovýchodní a jižní Asie a ze subsaharské Afriky.

„Z celkového počtu bezmála tisíce pacientů – cestovatelů, kteří byli ošetřeni s obtížemi po návratu z rizikových oblastí, pouze 44,4 procenta absolvovalo před odjezdem do zahraničí konzultaci u lékaře. Očkováno dle mezinárodně platných a racionálních doporučení bylo pouze 33,4 procenta z nich,“ uvedl Milan Trojánek z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Třetina cestovatelů přitom dle studie trpěla nějakým chronickým onemocněním, které mohlo oslabovat jejich imunitu.

Podle dostupných zdrojů postihnou zhruba 70 procent lidí na cestách zdravotní obtíže, které ve třech až pěti procentech vyžadují lékařské ošetření, řekla Krautová. K nejčastějším zdravotním problémům při cestování podle ní patří akutní či chronická průjmová onemocnění. Mezi pacienty ve studii jimi trpělo 28,5 procenta lidí. Každý čtvrtý měl horečku a kolem 18 procent si ze zahraničí přivezlo kožní léze.

Tropické infekce zaznamenali lékaři u 199 účastníků studie, tedy zhruba pětiny. Malárii nebo jiné onemocnění, kterému by mohlo zabránit očkování, mělo 63 pacientů (6,7 procenta). Mezi nejčastější tropické nemoci vedle malárie patřila horečka dengue, chikungunya nebo Zika, vyjmenovala mluvčí.

Malárie představuje jedno z nejčastěji importovaných tropických onemocnění s možným závažným a život ohrožujícím průběhem. Rizikové jsou podle lékařů zejména dlouhodobé pracovní cesty.

Údaje Světové turistické organizace (UNWTO) podle Krautové ukazují, že v posledních letech celosvětově roste počtu cestovatelů do epidemiologicky, klimaticky či socioekonomicky rizikových oblastí. Tento trend platí i pro Čechy, řekla. Lékaři proto doporučují vyhledat před odjezdem do ciziny zdravotnické poradenství. Jeho součástí by měl být výběr očkování pro konkrétní oblast a doporučení, jak se zachovat při nejčastějších zdravotních obtížích. (ČTK)