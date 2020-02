Rozšíření elektronické evidence tržeb by letos mělo do rozpočtu přinést 2,4 miliardy navíc, odhaduje ministerstvo financí. Celkem by EET mělo přinést 15,2 miliardy, do roku 2022 by to mělo být 20,5 miliardy, odhaduje resort Aleny Schillerové. (Novinky)