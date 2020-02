Někdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík se v úterý sešel s premiérem Andrejem Babišem a svým nástupcem Karlem Havlíčkem. Kremlík jim sdělil, že mu byl skutečně nabídnut úplatek a on o tom informoval šéfa Bezpečnostní informační služby.

„Pan ministr to řeší společně s policií. Informoval nás pouze, že nabídka uplacení tam padlo, ale víc jsme to neřešili. Bylo mu doporučeno, aby to řešil se složkami, které jsou k tomu zodpovědné,“ popsal průběh jednání Havlíček.

Havlíček dodal, že šéf BIS Michal Koudelka skutečně o úplatku byl informován, ale nikomu dalšímu to ale neřekl.