Kandidát do Rady České televize Vladimír Pikora zmínil, že Trikolóra ho přes manželku, která dělá hnutí poradkyni, nebude ovlivňovat. Pokud by něco podobného hrozilo, hlasování by se zdržel.

Již tři dny pokračují slyšení kandidátů do Rady České televize. Ve čtvrtek přišel na řadu ekonom Pikora. Představil se jako otec šesti dětí, které má s jednou ženou.

Mezi jeho výhody prý patří, že je „nová krev, která nevnímá jen to umělečno“. Navíc se vyzná v číslech a rozpočtech.

Poslanci se jej ptali, jestli nebude ve střetu zájmů kvůli manželce, která pracuje pro hnutí Trikolóra. On to ale odmítl. „Moje žena radí Trikolóře, ale to neznamená, že bych nesplňoval podmínku člena,“ odpověděl Pikora. Zdůraznil, že on ani jeho žena nejsou členy žádné politické strany a v minulosti radili třeba ODS či lidovcům.

„Neumím si představit, jak strana, která má dva poslance, by mě mohla ovlivnit,“ dodal k Trikolóře.

Dotazy padly i na jeho předchozí výroky týkající se žen, které by podle něj měly být v politice až v době, kdy odchovají děti. Pikora namítl, že má kolem sebe spoustu žen, které obětovaly své plodné roky kariéře a nyní toho litují. „Jsou tu biologické limity, kdy třeba v šedesáti letech se špatně rodí,“ ilustroval na příkladu Pikora.

Na závěr se jej pirátští poslanci zeptali, kdy přijde ekonomická krize. Pikora vysvětlil, že vlastně nikdy neskončila.