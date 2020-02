Projekt nového zákona o půdě, který prosazuje prezidentská strana Služebník lidu, předpokládá volné obchodování se zemědělskými pozemky od 1. října 2020. Největší spory vyvolává možnost prodeje půdy cizincům.

Ukrajinci se obávají, že ji budou skupovat ruští oligarchové. Proto se dnes má jednat také o uspořádání referenda o zákazu prodeje půdy cizím státním příslušníkům. V každém případě, bez ohledu na výsledky referenda, by neměli mít v budoucnu možnost kupovat půdu ruští podnikatelé a zároveň nikdo do vzdálenosti 50 kilometrů od státní hranice. Jde o opatření znemožňující především Rusku posunout tímto způsobem hranici do ukrajinského vnitrozemí a de facto si Donbas koupit. (NV)