Armáda chce vyslat na plánovanou zahraniční misi do Mali speciální síly. V zemi by příslušníci elitní jednotky radili malijským vojákům, doprovázeli by je ale i do boje.

Na sněmovním výboru pro obranu to dnes řekli zástupci ministerstva obrany a armády. Poslancům, kteří se vysláním vojáků v příštích týdnech budou zabývat, vadí to, že ministerstvo zatím nemá k dispozici souhlas Nigeru a Čadu.

Se zahraniční misí už souhlasila vláda, nyní musí souhlas připojit i poslanci a senátoři. Výbor pro obranu dnes dostal k dispozici podrobnější informace o plánované operaci. O zapojení do ní Česko požádala Francie, která se v boji proti islámským teroristům v Mali dlouhodobě angažuje. Francouzská armáda chce své síly částečně přesunout do jiných oblastí Mali.

Podle plukovníka Ladislava Rebilase by se měly zapojit kromě Francie i Švédsko, Norsko, Itálie nebo Portugalsko. Společná jednotka pod názvem Takuba by měla být součástí operace Barkhane. Náklady na novou misi ministerstvo obrany odhaduje minimálně na 598 milionů korun.

Armáda chce do mise vyslat příslušníky 601. skupiny speciálních sil z Prostějova, tedy elitní vojenskou jednotku. Podle Metnara by měli za úkol podobnou činnost jako v minulosti v Afghánistánu. Pomáhali by kolegům z malijského praporu, se kterými by vedli i společné operace. Ty by se měly konat především v Mali, v plánu je ale také teroristy pronásledovat až 50 kilometrů na území Nigeru. V Čadu by sídlilo velitelství operace, kam by česká armáda vyslala několik vojáků.

Čeští vojáci by působili ve spolupráci s francouzskými vojáky v oblasti Liptako. Termín nasazení bude záviset na situaci v regionu, armáda ho předpokládá nejdříve v červenci.