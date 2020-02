Na istanbulském letišti Sabiha Gokcen havaroval Boeing 737 společnosti Pegasus. Stroj letící z Izmiru vyjel po přistání z dráhy a rozlomil se. Podle ministra dopravy nejsou žádné oběti, ačkoliv na palubě bylo 177 lidí. Obdobná nehoda se na letišti stala minulý měsíc. (Flightradar 24)

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/o98TuYQ5R9

