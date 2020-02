Na veřejném slyšení kandidátů do Rady České televize došlo k prvnímu konfliktu. Rozpor vyvolaly dotazy senátorů Marka Hilšera a Davida Smoljaka na ekonomku Hanu Lipovskou. Poslanci následně nařkli Hilšera, že šíří dezinformace.

Na slyšení kandidátky Lipovské se přišla podívat i dvojice senátorů. Smoljak se jí ptal na její předchozí výroky týkající se veřejnoprávních médií, kdy zpochybňovala jejich smysl. Následně poslanec Aleš Juchelka nařkl Smoljaka, že je ve střetu zájmů, protože podpořil kandidáta do Rady České televize Herberta Chromého, který je prý jeho kůň, a proto útočí na jiné kandidáty.

Slova se tedy ujal Hilšer. Ten ale začal klást otázku už ve chvíli, kdy Lipovská byla na slyšení před poslanci po dobu delší než patnáct minut. Ačkoli mu poslanci několikrát řekli, že už limit byl překročen, Hilšer stále opakoval dotaz týkající se jejího napojení na Institut Václava Klause a možnost, že by prostřednictvím jej byla spojená se skupinou PPF. Lipovská již na začátku řekla, že v instititutu skončila ke konci loňského roku.

Poslanec Juchelka následně Hilšerovi řekl, že na svém Facebooku šíří dezinformace. Narážel tak na Hilšerův příspěvek, že by Lipovská mohla být nástrojem obchodních zájmů Kellnerovy finanční skupiny PPF. Poté se poslanci se senátory pár minut překřikovali, kdo má vlastně slovo, a nakonec předseda volebního výboru Stanislav Berkovec (ANO) vyhlásil přestávku.

Lipovská při svém slyšení řekla, že se chce zaměřit především na ekonomickou stránku České televize. Má obavy, aby se v důsledku finanční krize nedostala pod tlak. Navrhla také řešení, podle ní by se mohlo uspořit na regionálních studiích, která by mohla mít některé pobočky pouze virtuální, podobně jako to mají některé banky.