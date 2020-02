Akci na úklid nádrže pořádalo Povodí Vltavy ve spolupráci s ochránci přírody a rybáři.

Na obnažených březích nádrže leží odpad, který byl dříve schovaný pod hladinou. Cílem dobrovolnické akce bylo využít času do opětovného napuštění přehrady a odstranit co nejvíc věcí, které do přírody nepatří. Mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán ČTK řekl, že účastníci dnes sesbírali hrubým odhadem asi 200 stolitrových pytlů odpadků a k tomu přibližně 20 tun objemného odpadu.

Úklid má pokračovat 15. února. Zatímco dnes se do něj pustili převážně pracovníci Povodí Vltavy, ochránci přírody a rybáři, příště je zvána široká veřejnost. Přihlásit se může až 300 dobrovolníků. Úklid Orlíku je podle pořadatelů „zahřívací akcí“ k celostátní kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko, jejíž hlavní úklidové dny jsou letos 4. dubna a 19. září.

Díky poklesu hladiny Orlické přehrady se v minulých měsících dostaly nad hladinu jezy, zbytky elektrárny nebo mosty, které desítky let zůstávaly skryty u dna nádrže. Nádrž se má začít znovu napouštět ke konci února. (ČTK)