Provozovatelé restaurací se budou muset od května vyrovnat se dvěma změnami daně z přidané hodnoty, které je nutí při účtování daně rozlišovat mezi točeným a netočeným pivem a zároveň snižují DPH na stravovací služby. Na sociálních sítích se v úterý objevila tabulka, která uvádí devět variant pro účtování tří sazeb DPH v restauracích a u stánků prodávajících alkoholické a nealkoholické pivo.

Tohle je čisté dada. Bylo by to i vtipné, kdyby to nebylo dílo vlády a ta to nemyslela vážně. Country for future, fakt. pic.twitter.com/QX2kMQj1es

— Milos Gregor (@anselmoCZ) February 4, 2020