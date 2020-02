Lídři Libye, Německa, USA, Ruska, Británie, Francie, Turecka, Itálie a dalších zemí a EU jednají v Berlíně na konferenci o budoucnosti Libye. Cílem je zastavit boje trvající v této zemi od roku 2014.

President @RTErdogan attended an international summit on Libya in Berlin.https://t.co/qAfFJk2R1i pic.twitter.com/fKRee4gdfK

— Republic of Turkey Directorate of Communications (@Communications) January 19, 2020