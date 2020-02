WHO vyzvala ministry zahraničí k lepšímu sdílení dat o koronaviru. Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus přitom ocenil „silná opatření“ Pekingu. Podle něj otvírají „okno příležitosti“ k zastavení šíření viru.

Informovala o tom dnes agentura Reuters. Do Číny, odkud se epidemie šíří, vyšle WHO mezinárodní tým expertů, kteří mají spolupracovat s Číňany.

Ghebreyesus dnes řekl, že všem ministrům zdravotnictví napsal dopis s výzvou okamžitě zlepšit sdílení dat o koronaviru. Šéf WHO řekl, že bohaté země mají „velké zpoždění“ pokud jde o sdílení informací o nové nákaze a vybídl k větší mezinárodní solidaritě v boji proti epidemii.

Ze 176 případů oznámených dosud mimo Čínu WHO obdržela kompletní případovou dokumentaci jen v 38 procentech případů, postěžoval si Ghebreyesus. „Nemyslím si, že by to bylo z nedostatku kapacit,“ dodal. (ČTK)