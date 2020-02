V Česku vloni vzrostl počet pacientů s HIV o 222. Proti roku 2018 je to o 14 víc, ve srovnání s rekordním rokem 2016 ale 64 případů ubylo.

Mezi loňskými novými pacienty je 193 mužů a 29 žen. Většina z nich se nakazila při sexu. Nejmladšímu nakaženému muži bylo 14 let, ženě 21 let, nejstaršímu muži pak 74 a ženě 77 let. U téměř čtrnácti procent nových pacientů byla nemoc AIDS už rozvinutá, bylo jich 30. Celkem experti loni evidovali 37 nových pacientů s chorobou selhání imunity. Na nemoc AIDS zemřelo loni 12 lidí, o rok dřív jich bylo 18.

S virem HIV se narodilo loni 11 dětí. Matky sedmi z nich měly nákazu už při otěhotnění, další čtyři se o ní dozvěděly díky testům v těhotenství.

Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Od počátku sledování od října 1985 experti evidovali 3590 lidí s infekcí HIV. U celkem 674 z nich se nemoc rozvinula. Zemřelo 311 pacientů. (ČTK)