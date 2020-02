Ministerstvo životního prostředí uvolní další miliardu korun na projekty, které pomohou hospodařit s vodou z dešťových srážek. Města a obce se do programu velká Dešťovka mohou hlásit až do 11. ledna příštího roku.

Obce budou moci například zachytit dešťovou vodu do podzemních nádrží a použít ji k zavlažování obecní zeleně, k chlazení ulic v době letních veder nebo ke splachování ve školách, úřadech a jiných veřejných budovách. Voda by se také měla nechávat volně zasakovat do půdy.

Vedle podzemních akumulačních nádrží a různých vsakovací zařízení se příspěvek vztahuje i na výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných povrchů u parkovišť či jiných veřejných ploch za propustné. Ministerstvo podpoří také výstavbu suchých a polosuchých poldrů, bezpečnostních přelivů hrází a jiná protipovodňová opatření. (MŽP)