Japonský ministr životního prostředí odchází jako historicky první člen vlády na otcovskou dovolenou. Šindžiró Koizumi doufá, že jeho příklad povzbudí další japonské otce.

Japan's popular environment minister Shinjiro Koizumi is making history as the first cabinet member to take paternity leave.

He will take a 2-week flexible leave to help care for his wife and new son. More @business: https://t.co/4q29OrgSry #育休 #小泉大臣 #男の育休 pic.twitter.com/8jD808n4cS

