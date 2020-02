Policisté v neděli večer u Prahy opět použili vrtulník při pátrání po zlodějích. Tentokrát se někdo vloupal do skladu v průmyslovém areálu v Jesenici. Kriminalisté důkladně prohledali okolí, pachatele však nenašli.

Zda může mít vloupání na svědomí organizovaná skupina, kterou se policie měsíce snaží dopadnout, zatím není jasné, řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Takový závěr by byl podle ní předčasný, kriminalisté si nejdříve musejí udělat analýzu. „V tuhle chvíli vám těžko někdo řekne, zda to zapadá do nějaké série, či nikoliv,“ uvedla mluvčí.

Vloupání do skladu v Jesenici bylo nahlášeno v neděli večer, na místo hned zamířili policisté. V objektu zloději nic nestačili vzít, pátrání po nich však bylo neúspěšné. „Ve vzduchu byl i vrtulník, který propátrával okolí. Bohužel se nikoho nepodařilo zadržet,“ řekla Suchánková. (ČTK)