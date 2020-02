Jižní Korea kvůli epidemii 2019-nCoV zakáže vstup všem cizincům , kteří v uplynulých 14 dnech pobývali v čínské provincii Chu-pej. Omezí také vydávání víz Číňanům a svým občanům zakáže turistické cesty do Číny .

Opatření začne platit od úterní půlnoci.

Lidé, kteří do Koreje přijedou odjinud z Číny, budou muset projít zvláštním imigračním řízením a odevzdat úřadům číslo svých pasů a kontaktní údaje. Vstup na jihokorejské území jim bude povolen teprve poté, co se podaří ověřit telefonní číslo, které uvedli. Platí to i pro občany Jižní Koreje.

Podle vlády jsou tak přísná nařízení namístě, protože nikdo zatím netuší, jak dlouho bude epidemie trvat. „Možná máme před sebou dlouhou cestu, a tak jsme museli přijít se středně až dlouhodobými odpověďmi i na ty nejhorší scénáře,“ cituje agentura Jonhap premiéra

Čong Se-kjuna.

V Jižní Koreji je zatím 15 potvrzených případů koronaviru, přičemž devět nemocných do země přijelo přímo z epicentra epidemie Wu-chanu. U zbývajících šesti jihokorejské ministerstvo zdravotnictví předpokládá přenos z člověka na člověka.

Všech 693 lidí, kteří se dostali do blízkého kontaktu s nemocnými, je nyní pod bedlivým dozorem zdravotníků. (Jonhap)