Pětice Čechů cestujících z čínského Wu-Chanu přistála na belgickém vojenském letišti Melsbroek. Tam už na ně čeká český speciál do Česka.

En geland op Melsbroek. Andere regels weer hier tijdens vlucht. Eten in een zak, en we moesten wachten met eten tot we drinken kregen en stewardessen klaar waren met uitdelen. #wuxit #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/L26cC6aJr8

— anouk eigenraam (@askimono) February 2, 2020