Pět Čechů cestujících z čínského Wu-Chanu je už na palubě letadla letícího do Belgie. Dle informací Deníku N jde o čtyři muže a jednu ženu. Ve speciálu do francouzského Marseille bylo v izolované části dvoupatrového letadla přepraveno 30 lidí.

Voorste deel vh vliegtuig mogen we niet zitten. Waren totaal 30 passagiers die op vorige vlucht apart zaten wegens lichte klachten. Nu naar militair vliegveld Melsbroek. ‘Hebben jullie zin in friet?’ roept meevliegend medisch personeelslid vrolijk. #wuxit pic.twitter.com/xRjOm9GDFD

— anouk eigenraam (@askimono) February 2, 2020