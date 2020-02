Pět Čechů, které dnes do Evropy z čínského Wu-Chanu přivezl francouzský speciál kvůli epidemii koronaviru, bude po převozu do pražské Nemocnice na Bulovce přemístěno do izolace. Testy se provedou v pondělí, v ten den by měly být známé i výsledky. (Radiožurnál)