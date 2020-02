Somálsko dnes vyhlásilo stav nouze kvůli invazi sarančat. Hmyz ničí zemědělskou úrodu v jedné z nejchudších oblastí světa. Organizace pro výživu a zemědělství označila situaci za nejhorší za posledních 25 let v této části Afriky. (AFP)

#UPDATE Somalia on Sunday declared a #locust infestation sweeping the Horn of Africa to be a national emergency, as insects devastate food supplies in one of the poorest and most vulnerable regions in the world https://t.co/j5jHvVfAwC #locusts pic.twitter.com/afAFEnj31s

