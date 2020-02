Dosud Německo hlásilo osm nakažených. Německý vojenský speciál s téměř 130 lidmi přistál v sobotu odpoledne ve Frankfurtu. Většina evakuovaných stráví z preventivních důvodů dva týdny na izolaci v kasárnách na letecké základně Germersheim ve spolkové zemi Porýní-Falc, asi 100 kilometrů jižně od Frankfurtu. Úřady dnes ujistily, že lidem v Germersheimu nehrozí žádné nebezpečí.

„Dotyčné osoby tento nález přijaly vyrovnaně a byly izolovány,“ uvedly ve společném prohlášení německé letectvo, Německý červený kříž a město Germersheim k nově potvrzeným případům.

Už během sobotního letu bylo na palubě německého speciálu izolováno 11 osob, které byly převezeny na frankfurtskou kliniku hned po příletu. U nich zatím nebylo nakažení virem prokázáno.

Své občany z 11milionového Wu-chanu, který je ohniskem epidemie, evakuuje také Francie. Na palubě už druhého k tomu určeného francouzského speciálu, jehož přistání ve Francii se očekává dnes odpoledne, jsou lidé 30 národností, včetně pěti Čechů a dvou Slováků.

Francouzský letoun má po mezipřistání na jihu Francie odletět na belgické vojenské letiště Melsbroek u Bruselu. Čechy by odtud pak měl do vlasti přepravit český vládní speciál. Po příletu do Prahy si české občany vyzvedne pražská záchranná služba a odveze je do Nemocnice na Bulovce. (ČTK)