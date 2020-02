Němečtí ekologičtí aktivisté dnes ráno vnikli do nové uhelné elektrárny Datteln 4, která má být v létě spuštěna. Podle spolku Ende Gelände je na místě 150 protestujících v červených ochranných oblecích a rouškách.

We are currently occupying the coal-fired power station #Datteln4 with about 150 people. Our action of civil disobedience is a protest against the desastrous coal law of the German goverment.#ExitCoal #ExitCoal2020 @Sjobis @ChloeFarand

— Ende Gelände (@Ende__Gelaende) February 2, 2020