Debata se věnovala americkému mírovému plánu pro Izrael a Palestince, informovaly agentury AP a AFP. Izrael ani USA zatím jeho vyjádření nekomentovaly.

„Zažádali jsme o tuto naléhavou schůzku abychom zabránili shodě spojené s plánem USA ohledně všeho, co se týká problematiky Palestiny. Budeme bojovat, abychom předešli situaci, v níž se tento plán stane legitimním programem, který přijme mezinárodní komunita,“ prohlásil v dlouhém projevu Abbás. Předseda palestinské samosprávy také údajně již oznámil Izraeli a Spojeným státům, že s nimi ve světle Trumpova plánu Palestina nebude udržovat žádné vztahy, včetně těch na bezpečnostní úrovni.

Abbás rovněž prohlásil, že odmítl přijmout několik telefonních hovorů a dopisů od amerického prezidenta Donalda Trumpa: „Vím, že by to použil a řekl, že to s námi konzultoval,“ řekl. „Nikdy toto řešení nepřijmu. Nechci být vepsán do historie jako ten, kdo prodal Jeruzalém,“ dodal.

Palestina podle Abbáse nechce přijmout Spojené státy jako jediného prostředníka při jednání s Izraelem. Záležitost proto hodlá řešit v Radě bezpečnosti OSN a dalších mezinárodních a regionálních organizacích.

Generální tajemník Ligy arabských států (LAS) Ahmad Abúl Ghajt na schůzce prohlásil, že americký plán představuje zásadní obrat v dlouhodobé politice USA týkající se izraelsko-palestinského konfliktu. „Tento obrat nepomáhá k dosažení míru a spravedlivého řešení,“ prohlásil Ghajt.

Trump představil svůj dlouho slibovaný plán pro mír na Blízkém východě v úterý. Podle něj plán obsahuje základy pro „realistické dvoustátní řešení“, tedy vytvoření palestinského státu po boku Izraele. Plán sice počítá s vytvořením nezávislého palestinského státu, zároveň však označuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele. Ten by podle něj rovněž anektoval „valnou většinu“ izraelských osad na Západním břehu Jordánu, které většina mezinárodního společenství považuje za nelegální z pohledu mezinárodního práva.

Zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu plán uvítal, palestinští lídři jej ostře odmítli. Tichý souhlas Trumpově záměru vyjádřily Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Omán. Blízcí spojenci Spojených států Egypt a Saúdská Arábie obsah plánu nekomentovali a vyzvali jen obě znepřátelené strany k obnovení jednání. Jordánsko varovalo před jakoukoliv izraelskou „anexí palestinského území“ a znovu zopakovalo svou podporu vytvoření palestinského státu v hranicích z roku 1967, které zahrnují Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém.

(ČTK)