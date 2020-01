Německá kancléřka Angela Merkelová vyjádřila zklamání z odchodu Británi z EU. Je to podle ní zásah nejen pro Německo, ale i zbytek EU „Pro nás všechny je to hluboký zlom. Německo by však chtělo zůstat blízkým partnerem a přítelem (Británie),“ řekla kancléřka ve videu.

Chancellor #Merkel on #BrexitDay: "This is a profound watershed moment for all of us. However, Germany would like to remain a close partner and friend. [..] An attractive, strong Europe is also a good partner for the UK." pic.twitter.com/gaFSBcwNW5

— Steffen Seibert (@RegSprecher) January 31, 2020