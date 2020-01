Soud prodloužil Rathovi trest na osm let, Metrostav má tři roky stopku na veřejné zakázky

Bývalý středočeský hejtman David Rath dostal v druhé větvi korupční kauzy souhrnný trest osm let vězení. Má také zaplatit osmnáct milionů. Manželé Kateřina a Petr Kottovi stráví ve vězení také osm let, zaplatit mají ale dvacet milionů. Informovala o tom Česká televize.

Středočeský krajský soud Kottovým zvýšil jejich tresty z první větve kauzy, místo šesti let mají ve vězení strávit osm let. Rathovi soud jeho dosavadní trest zvýšil o rok, tedy také na osm let. Nikdo z nich se vynesení prozatím nepravomocného rozsudku soudu nezúčastnil.

Soud také v kauze potrestal stavební společnost Metrostav, a to pokutou deset milionů korun. Kromě toho se firma nesmí tři roky ucházet o veřejné zakázky.

Firma s verdiktem nesouhlasí. „S rozsudkem se neztotožňujeme, a tak se vůči němu naši právní zástupci odvolali. Soudní řízení tedy dále probíhá a my se z toho důvodu nemůžeme a nebudeme až do konečného pravomocného rozhodnutí vyjadřovat,“ řekl Deníku N mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Generálnímu řediteli Pavlu Pilátovi soud uložil tříletý podmíněný trest a čtyřletý zákaz činnosti.

Obžalovaní chtěli podle obžaloby desítky milionů za zmanipulované tendry z let 2011 a 2012. Podle ČTK se jednalo o zakázky na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Podle obžaloby chtěli získat přes 60 milionů korun, obdrželi jen 3,34 milionů. Poté je zadržela policie.

Metrostav získává největší objem veřejných zakázek v České republice. Se státem v posledních letech uzavřel smlouvy za miliardy. Například za 1,8 miliardy rekonstruoval Národní muzeum, v Brně opravoval za 600 milionů Janáčkovo divadlo.

České stavební firmy v roce 2018 získaly z veřejných zakázek 42 procent svých tržeb.